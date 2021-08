Gewaltige Feuerwalze wütet in der Nähe von Athen

Frankreichs Verfassungsrat billigt neue Corona-Regeln weitgehend

Paris: Der französische Verfassungsrat hat grünes Licht für eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Ausweitung der Nachweispflicht gegeben. Das Gericht bestätigte das entsprechende Gesetz in großen Teilen. Damit steht den strengeren Hygienevorschriften nichts mehr im Weg. Die Regierung will, dass sie schon ab nächster Woche gelten. Allerdings nannten die Richter die geplante Quarantänepflicht von zehn Tagen für positiv Getestete unverhältnismäßig. Auch bestimmte berufliche Konsequenzen für Menschen, die etwa in Restaurants oder Museen arbeiten, ließ das Gericht durchfallen. Frankreich steckt derzeit in einer vierten Corona-Welle. Die 7-Tage Inzidenz liegt derzeit bei 225.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 20:00 Uhr