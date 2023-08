Gewalt im Amateur-Fußball geht nicht zurück

Frankfurt am Main: Im deutschen Amateur-Fußball sind in der letzten Saison mehr als 960 Spiele wegen Gewalt und Diskriminierung abgebrochen worden. Das geht aus dem neuen Lagebild des DFB hervor. Vizepräsident Zimmermann sprach bei der Vorstellung des Berichts von nicht zufriedenstellenden Zahlen. Diese stagnierten auf hohem Niveau. Es gibt nach seinen Worten noch zu viele geschädigte Menschen, mit diesem Bild könne der Fußball nicht leben. Die Aggressionen richten sich am häufigsten gegen Schiedsrichter. Bei einem Jugend-Turnier in Frankfurt kam ein 15-jähriger Spieler aus Berlin ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 22:00 Uhr