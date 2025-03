Gewalt bei Protesten gegen israelische Regierung

Jerusalem: Bei Protesten gegen die Politik der Regierung in Israel ist es offenbar zu Ausschreitungen gekommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gab es Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Teilnehmer einer Kundgebung hätten versucht, Kontrollpunkte zu durchbrechen. Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Alleine in Jerusalem gingen Tausende gegen die angekündigte Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs sowie den Neubeginn des Gaza-Kriegs auf die Straße. Ein Taxifahrer habe in Jerusalem wahrscheinlich absichtlich einen Demonstranten angefahren, meldete die "Times of Israel" nach Sichtung von Videoaufnahmen des Vorfalls. Die israelische Zeitung "Haaretz" meldete unter Berufung auf Demonstranten einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg, dass Polizisten sie geschlagen, getreten und geschubst hätten. Einer Frau wurde demnach der Arm gebrochen.

