Gewalt an Schulen nimmt laut Medienbericht zu

München: Die Gewalt an deutschen Schulen nimmt zu - auch in Bayern. Laut der "Welt am Sonntag" haben 14 Bundesländer im vergangenen Jahr insgesamt knapp 27.000 Gewaltdelikte gezählt. Das sind fast so viele wie in ganz Deutschland im Jahr zuvor. Dabei fehlen noch die Zahlen aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern gab es mehr als 3.000 Fälle von Gewalt. Das ist ein Plus von rund 350. Auch Hessen und Brandenburg verzeichneten eine deutliche Zunahme. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien von der CDU forderte Null-Toleranz gegenüber den Tätern. Brandenburgs Innenministerin Lange von der SPD kritisierte die Eltern und kann sich nach eigenen Worten auch strafrechtliche Konsequenzen für sie vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 12:00 Uhr