Gewalt an Schulen nimmt deutlich zu

München: Die Schulen in Bayern melden einen deutlichen Anstieg von Gewalttaten. Nach den neuesten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2022 wurden im Freistaat knapp 1.700 Fälle von leichter Körperverletzung registriert. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist das ein Anstieg um 15 Prozent. Die Anzahl der Schüler erhöhte sich im gleichen Zeitraum nur um etwas mehr als ein Prozent. Auch in anderen Bundesländern ist die Zahl der erfassten Gewaltdelikte an Schulen im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie gestiegen. So meldet Nordrhein-Westfalen rund 5.400 Fälle und eine Zunahme um 50 Prozent. In Berlin gibt es an jedem Schultag im Durchschnitt mindestens fünf Polizei-Einsätze. 2022 registrierte die Polizei dort mehr als 2.300 Fälle von Körperverletzung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 13:45 Uhr