GEW will Notbetreuung in Kitas

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, dass Kitas rasch zu einer Corona-Notbetreuung zurückkehren. GEW-Chefin Tepe sagte den Funke-Medien, die Infektionen dort würden schnell steigen. Weil man außerdem wisse, dass Kinder von der neuen Mutante stärker betroffen sind, müsse hier die Notbremse gezogen werden. Nach Ostern müsse man zurück in die Notbetreuung, so lange, bis die Kollegen geimpft seien. Sie verstehe nicht, warum die Länder hier nicht handelten, so Tepe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 09:00 Uhr