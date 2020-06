GEW warnt vor zu schnellen Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat vor dem heutigen Treffen der Kultusminister der Länder vor einer zu weitgehenden Öffnung der Schulen gewarnt. GEW-Chefin Tepe sagte, auf das Abstandsgebot in den Schulen zu verzichten, sei der falsche Weg. Falsch sei auch, um die schnellste und weitestgehende Öffnung von Schulen zu wetteifern. Stattdessen müssten jetzt tragfähige Konzepte für einen Mix aus Präsenz- und Fernunterricht nach den Sommerferien entwickelt werden, so Tepe. Bei der Sitzung der Kultusministerkonferenz geht es heute auch um die Verabschiedung von Bildungsstandards für das Abitur in den Fächern Biologie, Chemie und Physik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 12:00 Uhr