GEW kritisiert Corona-Regelungen für Abschlussklassen

München: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat den Hygieneplan für den Infektionsschutz an bayerischen Schulen kritisiert. Das Konzept des Kultusministeriums sieht zwar vor, dass beim Auftreten einer Corona-Erkrankung in einer Abschlussklasse die gesamte Klasse bzw. der gesamte Jahrgang auf eine Infektion getestet werden, allerdings dürfen alle Schüler auch, bevor das Testergebnis vorliegt, weiter an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Die GEW warf der Staatsregierung vor, Gesundheit und das Leben von Schülern, Lehrern sowie deren Familien zu gefährden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 19:00 Uhr