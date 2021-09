GEW fordert bessere Chancen für eingewanderte Lehrkräfte

Bund fördert Entwicklung von Covid-Medikamenten mit 150 Millionen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn fordert beim Impfen im September eine gemeinsame Kraftanstrengung. Auf Twitter schrieb er, knapp 70.000 Erstimpfungen am zurückliegenden Wochenende seien zu wenig. Derzeit sind rund 61 Prozent der Menschen in Deutschland zweimal geimpft, der Impffortschritt kommt damit nur noch sehr langsam voran. Zusammen mit Forschungsministerin Karliczek kündigte Spahn an, die Entwicklung neuer Medikamente gegen Covid mit 150 Millionen Euro zu fördern. Mit dem Geld unterstützt der Bund insgesamt sechs Unternehmen. Am Nachmittag will Spahn mit den Gesundheitsministern der Länder über möglichst einheitliche Quarantäneregeln in Schulen beraten. Kanzleramtsminister Braun hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, die Mindest-Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen und dann eine Freitestmöglichkeit anzubieten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 15:00 Uhr