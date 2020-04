GEW Bayern will Abschlussprüfungen entfallen lassen

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landesverband der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft fordert, die Abschlussprüfungen aller Schularten in diesem Jahr entfallen zu lassen. Stattdessen soll die Abschlussnote aus den bisher erbrachten Leistungen gebildet werden. Die GEW begründet ihren Vorschlag damit, dass die Schüler nach dem Home-Schooling der letzten Wochen ungleiche Voraussetzungen mitbrächten. Außerdem weichen die Prüfungsergebnisse nach Erfahrung der Lehrkräfte in der Regel nur wenig von den Vorleistungen ab. Deshalb sei der Vorschlag laut GEW vertretbar. Wer seine Noten freiwillig aufbessern wolle, solle das zu einem späteren Zeitpunkt tun können, so die Gewerkschaft. Der Freistaat reagierte auf diese Idee ebenso skeptisch wie auf den Vorschlag von Bundestagspräsident Schäuble. Er hatte gefordert, die Sommerferien zu verkürzen, um den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Auch der Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer, Böhm, lehnte diese Idee im BR-Interview ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 16:00 Uhr