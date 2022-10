Getreidefrachter sollen weiter über Schwarzes Meer ausfahren

Lula da Silva sichert sich in Stichwahl das Präsidentenamt in Brasilien

Der linksgerichtete Lula da Silva hat mit hauchdünnem Vorsprung die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. In der Stichwahl kam er auf knapp 51 Prozent der Stimmen, der rechte Amtsinhaber Bolsonaro erhielt nach Angaben des Wahlamts gut 41 Prozent. Lula, der bereits von 2008 bis 2010 Präsident Brasiliens war, kündigte an, die verfeindeten Lager in seinem Land versöhnen zu wollen. US-Präsident Biden gratulierte ihm zum Sieg und betonte, die Abstimmung sei "frei, fair und glaubwürdig" gewesen. In Brasilien waren gestern mehr als 150 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme über elektronische Wahlmaschinen abzugeben. Bolsonaro hatte bereits zuvor unbelegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Er äußerte sich bislang nicht zum Ausgang der Wahl.

