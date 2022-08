Getreidefrachter ist nach Inspektion auf dem Weg in den Libanon

Baerbock widerspricht Scholz im Hinblick auf AKW-Laufzeiten

Montreal: Bundesaußenministerin Baerbock hat Kanzler Scholz in der Frage widersprochen, ob Atomkraftwerke länger laufen sollen. Bei ihrem Besuch in Kanada sagte sie, Laufzeitverlängerungen seien für sie als Mitglied der Grünen "keine Option". Zudem spielten Atomkraftwerke für die Wärmeversorgung im Winter keine Rolle. Scholz hatte am Vormittag die Frage offen gelassen, ob Atommeiler in Deutschland länger laufen sollten. Dies könne etwa mit Blick auf den langsamen Ausbau von Windenergie in Bayern Sinn ergeben, so Scholz. Sowohl Baerbock als auch Scholz verwiesen allerdings auf den aktuell laufendenden, sogenannten Stresstest. Mit ihm sollen alle Eventualitäten mit Blick auf die Energieversorgung im Herbst und Winter geprüft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 21:00 Uhr