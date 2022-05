Getreide-Preise steigen so stark wie seit elf Jahren nicht mehr

EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Ukraine an

Wangels: Die Europäische Union will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine bereitstellen. Das hat der EU-Außenbeauftragte Borrell am Rande des G7-Außenministertreffens in Schleswig-Holstein angekündigt. Damit würde sich die Summe, die die EU der Ukraine für Militärhilfe zur Verfügung stellt, auf zwei Milliarden Euro erhöhen. Zuvor hatte die britische Außenministerin Truss Deutschland und die übrigen G7-Partner aufgerufen, der Ukraine weitere militärische Hilfe zu gewähren. Es sei jetzt sehr wichtig, den Druck auf Putin aufrechtzuerhalten - durch mehr Waffen und verschärfte Sanktionen. Man müsse sicherstellen, dass Russland in der Ukraine eine Niederlage erleide, so Truss.

