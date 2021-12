Getränke vergiftet: Täterin muss dauerhaft in die Psychiatrie

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Landgericht München I hat eine 57jährige dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen. Sie hatte Getränke vergiftet und damit fünf Menschen in Lebensgefahr gebracht. Bei einer Ausstellungseröffnung im Kulturzentrum am Gasteig und in Supermärkten hatte sie K.O.-Tropfen in Erfrischungsgetränke gemischt. Zwei kleine Mädchen wurden bewusstlos und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Drei Supermarkt-Kunden hatten ebenfalls Probleme, nachdem sie die vergifteten Getränke zu sich genommen hatten. Aus Sicht des Richters konnte die Täterin ihr Handeln wegen einer psychischen Erkrankung nicht steuern. Damit folgte er dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 15:00 Uhr