Getöteter Schüler in Lohr am Main starb durch einen Kopfschuss

Lohr am Main: Der getötete Jugendliche im Main-Spessart-Kreis ist durch einen Kopfschuss gestorben. Einen entsprechenden Zeitungsbericht hat ein Polizeisprecher bestätigt. Bisher war von Verletzungen im Bereich des Oberkörpers die Rede. Tatverdächtig ist ein Mitschüler, der wie das Opfer 14 Jahre alt ist. Er sitzt in Untersuchungshaft. Derweil gehen die Ermittlungen in dem Fall weiter. Polizei und Technisches Hilfswerk suchen in einem Tümpel nach dem Handy des Getöteten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 17:00 Uhr