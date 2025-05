Getöteter Botschaftsmitarbeiter in Washington stammt aus Nürnberg

Der Botschaftsmitarbeiter, der bei der Terrorattacke in Washington erschossen wurde, kam aus Nürnberg. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Mittelfranken teilte mit, der Diplomat sei in Deutschland geboren und in Nürnberg aufgewachsen. Laut DIG zog er im Alter von 16 Jahren nach Israel, doch Nürnberg sei für ihn die Heimat geblieben. Demnach wollten sich der Botschaftsmitarbeiter und seine Freundin nächste Woche in Jerusalem verloben. Auch sie war gestern Abend vor dem Jüdischen Museum in Washington erschossen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 11:45 Uhr