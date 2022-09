Gesundheitszustand von Queen Elizabeth gibt Anlass zur Sorge

Leitzins in Eurozone steigt um 0,75 Prozent

Frankfurt am Main: Angesichts der gestiegenen Inflation erhöht die Europäische Zentralbank den Leitzins in nie da gewesener Weise. Der EZB-Rat beschloss, den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte anzuheben. Damit müssen Banken jetzt 1,25 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie sich von der Notenbank Geld leihen. EZB-Präsidentin Lagarde kündigte zudem weitere Zinserhöhungen an. Die Währungshüter erwarten für den Euroraum nämlich heuer eine Teuerungsrate von 8,1 Prozent. Sie hoffen, dass durch die Zinserhöhungen weniger Kredite vergeben werden. Theoretisch sinkt dadurch die Nachfrage, was wiederum den Preisauftrieb bremst. Allerdings wird dadurch auch das Wirtschaftswachstum gedämpft. Nach einem geschätzten Plus von 3,1 Prozent in diesem Jahr erwartet die EZB für das nächste nur noch 0,9 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 18:00 Uhr