Gesundheitszustand von Papst Franziskus verschlechtert sich

Nach Angaben des Vatikans haben die Ärzte eine beidseitige Lungenentzündung bei dem 88-Jährigen diagnostiziert. Deshalb brauche es eine zusätzliche medikamentöse Therapie. Franziskus war am Freitag in ein Krankenhaus in Rom gebracht worden, weil sich eine Bronchitis verschlimmert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 22:00 Uhr