Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich leicht verbessert

Rom: Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich offenbar etwas gebessert. Laut Vatikan haben Bluttests gezeigt, dass die Entzündungswerte etwas nach unten gegangen sind. Franziskus sei in der Lage, selbstständig aufzustehen und sich in einen Rollstuhl zu setzen. Er könne selbstständig atmen, es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass er zeitweise mit Sauerstoff versorgt werde. Das 88-jährige Oberhaupt der Katholiken ist an einer beidseitigen Lungenentzündung erkrankt und befindet sich seit vergangenem Freitag im Krankenhaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 03:00 Uhr