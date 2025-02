Gesundheitszustand des Papstes hat sich laut Vatikan verschlechtert

Vatikanstadt: Der Zustand von Papst Franziskus hat sich verschlechtert. Ein Sprecher des Heiligen Stuhls teilte am Abend mit, am Morgen sei bei dem 88-Jährigen eine anhaltende asthmatische Atemkrise aufgetreten. Das habe die Gabe von Sauerstoff erfordert. Franziskus sei wach und habe den Tag in einem Sessel verbracht, wenn auch unter stärkeren Schmerzen als an vorherigen Tagen. Morgen wird er den zweiten Sonntag in Folge das Angelus-Gebet nicht sprechen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 20:00 Uhr