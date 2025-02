Gesundheitszustand des Papstes bleibt kritisch

Rom: Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus bleibt nach Angaben des Vatikans kritisch. Demnach ist beim Oberhaupt der Katholischen Kirche eine beginnende Niereninsuffizienz festgestellt worden. Diese sei jedoch derzeit unter Kontrolle, hieß es am Abend. Den Angaben zufolge wird der 88-Jährige weiter mit zusätzlichem Sauerstoff über einen Schlauch in die Nase versorgt. - Der Papst wird seit über einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 07:00 Uhr