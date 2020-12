Gesundheitsstaatssekretär Holetschek ist zufrieden mit Impf-Start

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsstaatssekretär Holetschek hat den Start der Corona-Impfungen im Freistaat als Erfolg bewertet. Im BR sagte der CSU-Politiker, er sei zufrieden mit der Bilanz der ersten Tage. Er schätzte, dass bereits 10.000 Menschen in Bayern geimpft worden seien. Zugleich forderte Holetschek den Bund dazu auf, den Ländern möglichst bald mitzuteilen, mit wie viel Impfstoff sie bis wann rechnen können. Die Staatsregierung wisse bis heute nicht, wie viel Impfstoff im Januar in Bayern verfügbar sei. - Umfragen zufolge will sich aktuell etwa die Hälfte der Deutschen gegen Corona impfen lassen. Für eine Herdenimmunität ist aber eine Rate zwischen 65 und 70 Prozent nötig. Ärztepräsident Reinhardt erwartet, dass die Bereitschaft in den nächsten Monaten steigen wird. Für Geimpfte verliert nach seinen Worten die Pandemie ihren Schrecken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 09:00 Uhr