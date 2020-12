Gesundheitsstaatssekretär Holetschek ist zufrieden mit Impf-Start

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsstaatssekretär Holetschek hat den Start der Corona-Impfungen im Freistaat als Erfolg bewertet. Im BR sagte der CSU-Politiker, er sei zufrieden mit der Bilanz der ersten Tage. Er schätzte, dass bereits 10.000 Menschen in Bayern geimpft worden seien. Zugleich forderte Holetschek den Bund dazu auf, den Ländern möglichst bald mitzuteilen, mit wie viel Impfstoff sie bis wann rechnen können. Die Staatsregierung wisse bis heute nicht, wie viel Impfstoff im Januar in Bayern verfügbar sei. Es brauche Verlässlichkeit und Planbarkeit, so der Staatssekretär.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 07:45 Uhr