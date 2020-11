Gesundheitsreserve soll an 19 Orten aufgebaut werden

Nachrichtenarchiv - 30.11.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als Konsequenz aus der Corona-Krise will der Bund an 19 Standorten eine Nationale Gesundheitsreserve aufbauen - mit wichtigem Material wie Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten. Mit den entsprechenden Plänen von Gesundheitsminister Spahn wird sich das Kabinett heute befassen. Die Reserve soll den Bedarf des Gesundheitswesens und des Bundes für einen Monat bereithalten. Wie Spahn erläuterte, unterstützt der Bund damit im Notfall besonders diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiten. Am Material solle gute Gesundheitsversorgung nicht scheitern, so der Minister.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.11.2020 09:15 Uhr