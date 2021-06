Gesundheitsministerkonferenz behandelt Corona-Themen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer Videoschalte beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über verschiedene Corona-Themen. Es soll zum Beispiel um die Probleme von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie gehen, auch über Long Covid, also die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung, wird beraten. Außerdem wird erwartet, dass sich die Gesundheitsminister in Bezug auf die Zukunft der Impfzenzentren näher festlegen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Holetschek sprach sich dafür aus, dass der Bund die Finanzierung der Impfzentren bis Ende des Jahres sicherstellen soll. Die Gewerkschaft Verdi hat vor den Gesundheitsministerien der Landeshauptstädte Proteste geplant. Sie richten sich gegen die angespannte Arbeitssituation vieler Beschäftigter. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil weiter. Laut Robert Koch-Institut liegt sie nun bei 13,2. Demnach meldeten die Gesundheitsämter zuletzt 1.455 Neuinfektionen binnen eines Tages.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 07:00 Uhr