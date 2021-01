Gesundheitsministerium wirbt mit 25-Millionen-Kampagne fürs Impfen

Bundesbank registiert wieder mehr Falschgeld

Frankfurt am Main: In Deutschland ist der Schaden durch Falschgeld im fünften Jahr in Folge gesunken - von 3,3 Millionen 2019 auf rund 2,9 Millionen Euro letztes Jahr. Allerdings brachten Kriminelle hierzulande höhere Stückzahlen gefälschter Geldscheine in Umlauf als ein Jahr zuvor. Laut Bundesbank sind wieder mehr gefälschte Zehn- und Zwanzig-Euro-Noten entdeckt worden. Die häufigste Blüte bleibt weiterhin der 50-Euro-Schein. Die Gefahr für Bürger in Deutschland, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, sei aber sehr gering, so die Bundesbank. Rein rechnerisch entfallen pro Jahr rund sieben Blüten auf 10.000 Einwohner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 14:00 Uhr