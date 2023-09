Gesundheitsministerium will Befugnisse von Pflegekräften ausweiten

Berlin: Das Bundesgesundheitsministerium will die Befugnisse von Pflegekräften ausweiten. Das hat Ressortchef Lauterbach im Rahmen des Pflegetags deutlich gemacht. Derzeit arbeite sein Ministerium an einem entsprechenden Gesetzentwurf, so Lauterbach. Zur Begründung führte er an, dass das fachliche Potenzial der Pflege hierzulande viel zu wenig genutzt werde. Die Präsidentin des deutschen Pflegerats, Vogler, forderte zusätzlich ein Einstiegsgehalt von 4500 Euro monatlich. Auch die Bürokratie müsse verringert werden, so Vogler. Die Fachkräftesicherung in ihrem Bereich bezeichnete sie als "Schlüssel für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 22:00 Uhr