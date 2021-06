Gesundheitsministerium sieht Impfkampagne durch Curevac-Ausfall nicht beeinträchtigt

Müller würdigt Volksaufstand in der DDR

Berlin: Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer hat der Berliner Senat an den Volksaufstand in der DDR vor 68 Jahren erinnert. Der Regierende Bürgermeister Müller sprach von einem zentralen Datum in der Geschichte der Stadt. Mehr als 50 Menschen seien damals im Kampf für mehr Freiheit getötet worden. Als Folge des Aufstands habe die DDR-Regierung zunehmend totalitäre Züge angenommen. Am 17. Juni 1953 hatten zunächst Bauarbeiter für Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit demonstriert. Bis 1989 war der 17. Juni in der Bundesrepublik als Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 12:00 Uhr