Gesundheitsministerium kritisiert Aufhebung des Grillverbots

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das Grillverbot in der Öffentlichkeit zu kippen, kritisiert. Aus dem Ministerium hieß es, dies sei ein fragwürdiges Signal in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen. Es bleibt aber weiterhin beim Verbot des Feierns im öffentlichen Raum, so ein Sprecher. Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen seien auch beim Grillen zu beachten. Im Juni war das Grillen auf öffentlichen Plätzen aus Infektionsschutzgründen verboten worden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte gestern zwei coronabedingte Grillverbote in der Öffentlichkeit als unverhältnismässig gekippt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 06:00 Uhr