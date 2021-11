Gesundheitsministerium bestreitet Impfstoff-Knappheit

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Gesundheitsministerium hat seine Pläne verteidigt, die Bestellung von Biontech-Impfstoff zu begrenzen. In einer Mitteilung heißt es, bis Jahresende stünden in Deutschland mehr als 50 Millionen Impfdosen bereit, circa 26 Millionen von Moderna und gut 24 Millionen von Biontech. Beide Impfstoffe seien sicher, wirksam und gleich gut für Auffrisch-Impfungen geeignet, so das Gesundheitsministerium. Laut den Plänen von Gesundheitsminister Spahn sollen Arztpraxen künftig maximal 30 Biontech-Dosen pro Woche bekommen, Impfzentren gut 1.000. So soll verhindet werden, dass eingelagerter Moderna-Impftstoff ungenutzt verfällt. Gesundheitsexperten hatten das Vorhaben kritisiert. Der SPD-Politiker Lauterbach sagte, angesichts steigender Infektionszahlen könne man sich das nicht leisten. Sein Kollege Dahmen von den Grünen warnte, man brauche alles andere als eine Handbremse beim Impfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.11.2021 15:45 Uhr