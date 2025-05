Gesundheitsministerin Warken will Online-Verschreibungen für Cannabis einschränken

Berlin: Die neue Gesundheitsminsterin Warken will die Online-Verschreibungen für medizinisches Cannabis einschränken. Damit will sie Missbrauch verhindern. Der "FAZ" sagte sie, Cannabis sei eine Rauschdroge und könne insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene gefährden. Es sei sehr einfach, online an eine Verschreibung für Medizinalcannabis zu kommen. Dieser Stoff habe vermutlich eine bessere Qualität als auf der Straße und einen festen Preis, sagte die Ministerin weiter. Sie verwies auf Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, wonach der Verbrauch von medizinischem Cannabis stark gestiegen ist. Warken sprach von einer verstörenden Zunahme, die sie sich nur durch Missbrauch erklären könne.

