Gesundheitsministerin Warken und WHO warnen vor E-Zigaretten

Berlin: Bundesgesundheitsministerin Warken will auch das Rauchen von Vapes und E-Zigaretten in der Öffentlichkeit einschränken. Anlässlich des heutigen Nichtrauchertages sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, gerade um Kinder und Jugendliche zu schützen, brauche es strengere Vorgaben. Der Bund schließt Vapes und E-Zigaretten eigentlich bereits in das Nichtraucherschutzgesetz ein. Allerdings gilt das nur für Einrichtungen des Bundes, wie beispielsweise der öffentliche Nahverkehr und Bahnhöfe. Für den Rest sind die Länder zuständig. Warken forderte nun die Bundesländer auf, die Regeln entsprechend zu verschärfen. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat erneut vor E-Zigaretten beziehungsweise Tabakprodukten mit Aroma gewarnt. Diese machten aus giftigen Produkten jugendfreundliche Köder und sollten verboten werden, so die WHO. In Frankreich beispielsweise gilt ab dem 1. Juli ein Rauchverbot in öffentlichen Bereichen wie unter anderem Stränden, Parks, Gärten, Bushaltestellen und in der Umgebung von Schulen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 06:00 Uhr