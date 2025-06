Gesundheitsministerin Warken ruft Jüngere zur Blutspende auf

Berlin: Bundesgesundheitsministerin Warken ruft vor allem junge Menschen zur Blutspende auf. Dies sei leider etwas aus der Mode gekommen, sagte Warken den Funke Zeitungen. Eine Blutspende sei aber eine gute Tat und rette Leben. Jede und jeder könne in einem Notfall oder bei einer Operation auf eine Blutkonserve angewiesen sein. Die Gesundheitsministerin hat sich geäußert, weil heute Weltblutspendetag ist. In vielen Orten und Einrichtungen nicht nur in Deutschland gibt es Aktionen und Kampagnen.

