Gesundheitsministerin Huml prüft Besuchsmöglichkeiten für Alten- und Pflegeheime

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml prüft derzeit, ob und wie es Erleichterungen beim Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime geben kann. In einer Erklärung hieß es, sie wisse, wie belastend das Verbot für die Betroffenen sei. Deshalb arbeite man jetzt an Regelungen, die gleichzeitig dem Infektionsschutz dienen als auch das Problem der Einsamkeit lösen könnten. So sei zum Beispiel denkbar, dass eine feste Kontaktperson die älteren Menschen besuchen dürfe. Das Ganze sei eine schwierige Gratwanderung, so die Ministerin. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte klare Anweisungen und Rechtssicherheit für Pflegeheime. Stiftungs-Vorstand Brysch erklärte, man brauche einen nachhaltigen Hygieneschutz und klare Kritierien für die Praxis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 22:00 Uhr