Gesundheitsministerin Gerlach ruft zu HPV-Impfung auf

München: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach sieht Nachholbedarf bei der Impfung gegen Humane Papillomviren, kurz HPV. Anlässlich des Welt-HPV-Tages übermorgen sagte sie: "Unser Ziel ist es, die Impfquoten deutlich zu steigern." Laut Robert-Koch-Institut sind in Bayern nur 44 Prozent der 15-jährigen Mädchen und knapp 13 Prozent der Buben vollständig gegen das Virus geimpft, das Krebs auslösen kann. Die häufigste Erkrankung ist dabei der Gebärmutterhalskrebs, an dem in Deutschland jährlich 1.500 Frauen sterben. Die Impfung schütze fast vollständig vor einer Infektion, betonte Gerlach. Die Viren werden vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen, weswegen eine möglichst frühe Impfung empfohlen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 13:00 Uhr