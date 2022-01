Gesundheitsminister wollen telefonische Krankschreibung verlängern

Holetschek zeigt Verständnis für Ärger der Kulturbranche

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat Verständnis dafür gezeigt, dass die Kulturbranche sich über den Corona-Kurs im Freistaat ärgert. Gleichzeitig verteidigte Holetschek die Entscheidung der Staatsregierung, erstmal keine neuen Regeln für Corona-Hotspots, die Kulturbranche und Sportstätten zu beschließen. In der BR24-Rundschau sagte der Minister, es wäre nicht sinnvoll, jetzt Entscheidungen zu treffen, die dann bald wieder rückgängig gemacht werden müssten. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickele. Außerdem werde auch das Landesamt für Gesundheit die Corona-Situation demnächst bewerten, so Holetschek. Kulturschaffende kritisieren, dass etwa Theater und Kinos in Bayern weiterhin der 2G-Plus-Regel unterliegen, während in Restaurants nur noch 2G eingehalten werden muss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 23:00 Uhr