Gesundheitsminister wollen System in der Pandemie entlasten

Nachrichtenarchiv - 17.01.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben mehrere Ausnahmen beschlossen, um das Gesundheitswesen in der Pandemie zu entlasten. So sollen Mediziner wieder verstärkt auf Videosprechstunden setzen, entsprechende Atteste im Krankheitsfall sollen wieder digital ausgestellt werden. Zudem wurde beschlossen, dass bei der Aufnahme von ausländischen Patienten in Krankenhäusern die Kosten weiterhin übernommen werden. Eine entsprechende Garantie war Ende des Jahres ausgelaufen. Das Gesundheitsministerium geht nach aktuellen Berechnungen davon aus, dass sich die Zahl der Omikron-Fälle in Deutschland alle 6,5 Tage verdoppeln wird. Am Wochenende soll es deshalb weitere Beratungen der zuständigen Minister geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.01.2022 21:45 Uhr