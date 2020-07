Gesundheitsminister wollen lokale Beschränkungen bei Corona-Ausbrüchen

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf zielgenaue und lokale Beschränkungen in Regionen mit einem starkem Corona-Ausbruch verständigt. Lokale Ausreisesperren könnten dabei ein geeignetes Mittel sein, heißt es in einem Papier der Gesundheitsministerkonferenz. Die Minister empfehlen darin den Regierungschefs der Länder, künftig kleinere örtliche Einheiten bei einem Ausbruch einzuschränken. Die Abriegelung ganzer Bezirke zum Beispiel in Hamburg oder Berlin sei nicht möglich. Allerdings dürfe es bei solchen Maßnahmen keinen Automatismus geben. Entscheidungen müssten vor Ort flexibel von den zuständigen Behörden getroffen werden, heißt es in der Empfehlung weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 12:00 Uhr