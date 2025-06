Gesundheitsminister wollen Klarheit über Klinik-Hilfen

Gesundheitsminister treffen sich in Weimar: In diesem Jahr geht es bei der Konferenz vor allem um die Lage der Klinken. Bundesländer, Sozialverbände und Krankenhaus-Gesellschaft fordern Klarheit bei der finanziellen Unterstützung. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf Sofort-Hilfen geeinigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 14:45 Uhr