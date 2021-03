Gesundheitsminister wollen Impf-Modalitäten für Arztpraxen festlegen

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute festlegen, wann und wie niedergelassene Ärzte in die Impfstrategie mit eingebaut werden können. So wollen die Minister etwa auch beraten, wie die erwarteten Impfdosen auf die Impfzentren und Praxen verteilt werden. Kassenärzte-Chef Gassen hält es für möglich, dass ab Anfang April monatlich 20 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Voraussetzung sei ein rascher Nachschub von Impfstoff, sagte er der "Welt". Sein Vize Hofmeister glaubt, dass das Impfen in Arztpraxen der "Game Winner" wird. Der "Bild-Zeitung" sagte er, Arzt und Patient kennten sich, es herrsche Vertrauen, das könne viele zur Impfung bewegen. Dabei sollten nach Ansicht von Ärztepräsident Reinhardt die Ärzte selbst über die Impfreihenfolge entscheiden dürfen, da sie am besten wüssten, welche Patienten besonders gefährdet sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 06:00 Uhr