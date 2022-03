Gesundheitsminister wollen Hotspot-Regeln klären

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über die Voraussetzungen für schärfere Corona-Maßnahmen. Konkret geht es um die sogenannte Hotspot-Regel, die im geänderten Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist. Diese sieht vor, in bestimmten Regionen einige der zuletzt ausgelaufenen Schutzmaßnahmen zu reaktivieren. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, er wolle den Ländern vier Kriterien zur Bestimmung eines Hotspots vorschlagen. Dazu gehört nach seinen Worten etwa, wenn in Krankenhäusern wegen Corona planbare Eingriffe nicht mehr durchgeführt werden können, wenn die Notfallversorgung gefährdet ist, oder Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 07:00 Uhr