Gesundheitsminister wollen Ende von Entgeltfortzahlung für Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer nicht gegen Covid-19 geimpft ist und in Quarantäne muss, soll schon bald keinen Lohnersatz mehr bekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Mittag über eine einheitliche Linie in dieser Frage. Betroffen sind Kontaktpersonen von Infizierten und Reiserückkehrer. Die Gesundheitsexperten von SPD und Grünen, Lauterbach und Dahmen, halten diesen Weg für nicht zu Ende gedacht. In der "Rheinischen Post" warnen sie davor, dass sich ungeimpfte Angestellte aus Sorge vor Quarantäne dann nicht mehr testen lassen. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet derweil damit, dass Deutschland die Pandemie im Frühjahr überwindet und zur Normalität zurückkehren kann. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, bis dahin habe man vermutlich Herdenimmunität erreicht. Wer nicht geimpft sei, werde sich wohl infizieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 07:00 Uhr