Gesundheitsminister wollen Corona-Tests für Reise-Rückkehrer

22.07.2020 18:00 Uhr

Berlin: Für Rückkehrer von Auslandsreisen sollen wegen der Corona-Pandemie neue Regeln gelten. Die Gesundheitsminister der Bundesländer beschlossen laut Deutscher Presseagentur eine entsprechende Empfehlung. Wer aus sogenannten Risikogebieten im Ausland einreist, soll künftig unmittelbar nach der Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an deutschen Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Näheres wird noch bekannt gegeben. Nach bisheriger Rechtslage müssen Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen, 14 Tage in häusliche Quarantäne. Für viele beliebte Urlaubsländer in Europa, wo viele Deutsche derzeit Urlaub machen, gibt es aber bislang keine Auflagen mehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 18:00 Uhr