Gesundheitsminister wollen breite Booster-Impfungen ermöglichen

Miesbach und Mühldorf verschärfen ab heute Corona-Maßnahmen

Miesbach: Die Corona-Hotspots Miesbach und Mühldorf am Inn verschärfen die Regeln. Beide Landkreise haben mit Werten um 700 die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in ganz Deutschland. Für Besucher gilt deshalb schon ab heute bei allen öffentlichen Veranstaltungen die 2G-Regel, ebenso bei privaten Veranstaltungen, die nicht in privaten Räumen stattfinden. Beide Landkreise haben bereits Einschränkungen erlassen, wie etwa FFP2-Masken statt medizinischer Masken, oder 2G in Clubs und Discos. Trotzdem hatte sich die Lage weiter verschärft. - Die von der Staatsregierung für ganz Bayern angekündigten Verschärfungen werden am Sonntag wirksam.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 14:45 Uhr