Gesundheitsminister wollen Booster-Impfung für alle

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lindau: Mit einer Auffrischungs-Impfung für alle wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gegen die vierte Corona-Welle vorgehen. Nach der Konferenz der Minister in Lindau sprach Bayerns Gesundheitsminister Holetschek von einer dramatischen Lage. Außerdem beschlossen die Minister die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen auzuweiten. Man wolle eine sogenannte Sicherheitsschleuse in den Heimen einführen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, so Holetschek. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen. Heute hat das RKI den bisher höchsten Wert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen eines Tages 37.120 nachgewiesene Fälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat mit fast 170 den Höchststand vom Frühjahr übertroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 14:00 Uhr