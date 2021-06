Gesundheitsminister wollen an Impfzentren festhalten

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen - in veränderter Form - an den zentralen Corona-Impfzentren festhalten. Das sagte der bayerische Ressortchef Holetschek nach der gemeinsamen Konferenz. Allerdings sei es wichtig, die Zentren weiterzuentwickeln, so der CSU-Politiker. Man müsse das Konzept modifizieren - hin zu mehr Flexibilität, etwa durch mobile Teams. Holetschek bezeichnete die Impfzentren als eine tragende Säule der Pandemiebekämpfung. Weiteres Thema der Konferenz war die Kinder- und Jugendgesundheit. Der bayerische Ressortchef kündigte dazu wissenschaftliche Studien an. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn unterstrich bei der gemeinsamen Pressekonferenz, dass die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche näher untersucht werden sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 18:45 Uhr