Gesundheitsminister Spahn kündigt veränderte Teststrategie an

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat soeben eine Neuausrichtung der Corona-Teststrategie angekündigt. Mit dem Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg sollen Reiserückkehrer aus Risikogebieten demnach nicht mehr grundsätzlich getestet werden. Vorrang, so Spahn, hätten angesichts begrenzter Kapazitäten dann wieder Personen mit Symptomen sowie Menschen aus dem Gesundheitswesen. Mit dieser Haltung gehe er morgen in die weiteren Verhandlungen von Bund und Ländern. Bayern hat bereits betont, dass es an den Tests für Reiserückkehrer festhalten will.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.08.2020 11:15 Uhr