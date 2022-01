Gesundheitsminister sind für Priosierung von PCR-Tests

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: PCR-Tests zur Feststellung einer Covid-Infektion sollen vorrangig für bestimmte Personengruppen reserviert werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder in einer Videokonferenz verständigt. Demnach sollen PCR-Tests vor allem für das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sowie für Hochrisiko-Patienten zur Verfügung stehen. In anderen Verdachtsfällen soll ein positives Schnelltest-Ergebnis als Bestätigung einer Infektion reichen. Auch nach einer roten Warn-App-Meldung soll künftig ein "qualitativ hochwertiger" Antigen-Test ausreichen. Endgültig entscheiden sollen die Regierungschefs von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz am Montag.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 22:45 Uhr