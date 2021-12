Gesundheitsminister setzen auf schärfere Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Omikron-Variante des Corona-Virus fordern die Gesundheitsminister der Länder schärfere Regeln zur Einreise nach Deutschland. Das geht aus einem Beschluss der Minister nach einer außerplanmäßigen Videoschalte am Mittag hervor. Konkret geht es um die Einreise aus sogenannten Virusvariantengebieten. Die Länderminister verlangen, dass alle Reisenden ab sechs Jahren, die sich in den letzten zehn Tagen dort aufgehalten haben, schon vor der Abreise einen negativen PCR-Test vorlegen müssen. Ein Schnelltest solle nicht mehr zulässig sein. Außerdem sprechen sich die Gesundheitsminister der Länder dafür aus, dass das Bundesgesundheitsministerium auch Großbritannien als Virusvariantengebiet einstuft. Aktuell fallen acht afrikanische Staaten in diese Kategorie.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 15:15 Uhr