Gesundheitsminister setzen auf schärfere Einreiseregeln

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante wollen die Gesundheitsminister der Länder die Einreise nach Deutschland strenger regeln. Laut einem Beschluss, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, muss bei der Einreise aus einem Virusvariantengebiet künftig ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Schnelltests sollen nicht mehr zulässig sein. Das gilt für alle Reisenden ab sechs Jahren, die sich in den letzten zehn Tagen vor Grenzübertritt in einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben. Außerdem dringen die Gesundheitsminister darauf, Großbritannien in die Liste der Virusvariantengebiete aufzunehmen. Schon jetzt besteht ein Beförderungsverbot für Menschen aus diesen Ländern. Ausländer dürfen nur in wenigen Sonderfällen aus Virusvarianten-Gebieten nach Deutschland reisen. Deutsche müssen eine 14-tägige Quarantäne einhalten - außer sie sind mit einem Impfstoff geimpft, der auch gegen die jeweilige Virusvariante schützt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 15:00 Uhr